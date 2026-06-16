53-летняя супермодель Хайди Клум позировала в бикини на пляже

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

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53-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — стала главной звездой новой промокампании бренда Calzedonia, официальным амбассадором и лицом рекламных кампаний которого она уже давно является.

Клум примерила бронзовое бикини, которое ей очень шло. Ее волосы были распущены, а на лице был натуральный макияж в теплых оттенках.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Также в своем Instagram она показала, как проходили съемки этой рекламы. Локацией для них был выбран один из пляжей в Малибу, Калифорния.

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Отметим, карьера Хайди началась в 1992-м, когда ей было 18 лет. Она выиграла конкурс Model 92 в Германии, став первой среди 25 000 участниц. После победы Клум переехала в США, что стало ключевым моментом для ее будущей карьеры супермодели. К тому же она стала первой моделью, успешно перешедших в роль телеведущей: с 2006-го Хайди — бессменная ведущая шоу Germany’s Next Topmodel, а также судья America’s Got Talen.

Ранее, напомним, супермодель Хайди Клум показала, с какого продукта начинает свой день.

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