54-летняя Клаудия Шиффер в мини-шортах позировала в рекламе бренда Хейли Бибер

Супермодель стала лицом осенней промокампании Rhode.
54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – появилась в рекламе бренда Rhode, основательницей которого является модель и инфлуэнсер Хейли Бибер.
Клаудия представила барьерное масло для лица. На рекламных снимках звезда позирует в черном свитере, шелковых коротких шортах и носках, а также ее лицо запечатлено крупным планом – выглядит супермодель потрясающе.
Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.
Напомним, ранее 54-летняя Клаудия Шиффер позировала в бикини на отдыхе в Греции.
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