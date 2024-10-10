54-летняя Клаудия Шиффер в мини-шортах позировала в рекламе бренда Хейли Бибер

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – появилась в рекламе бренда Rhode, основательницей которого является модель и инфлуэнсер Хейли Бибер.

Клаудия представила барьерное масло для лица. На рекламных снимках звезда позирует в черном свитере, шелковых коротких шортах и носках, а также ее лицо запечатлено крупным планом – выглядит супермодель потрясающе.

instagram.com/rhode

Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Напомним, ранее 54-летняя Клаудия Шиффер позировала в бикини на отдыхе в Греции.

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