Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
454
Время на прочтение
1 мин

55-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала стойку на голове

Супермодель показала в Сети, чем занималась последнюю неделю.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

55-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл отдыхала в Испании — как это было, она показала в своем Instagram. Судя по фото, модель большое внимание уделяла спорту и тренировкам, хотя раньше не раз заявляла, что вообще не является фанаткой фитнеса.

На одном из фото Наоми в спортивном топе и лосинах продемонстрировала стойку на голове. Модель находится в отличной форме.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Также она сфотографировалась у тренажеров, на турнике во время выполнения упражнения на пресс и на коврике для растяжки.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

А также продемонстрировала два образа — в красном костюме с рюшами и вышивкой и в ярко-лимонном платье.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл показала фото в купальнике с рюшами. Британская супермодель перед насыщенным новым рабочим сезоном набиралась сил на Ибице.

Дата публикации
Количество просмотров
454
