55-летняя Наоми Кэмпбелл сверкнула подкачанным прессом в спортзале

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Реклама

55-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл раньше часто заявляла, что не является фанаткой спорта. Однако, судя по ее фото и видео в Instagram, в последнее время она зачастила в зал и регулярно занимается спортом. Результат не заставил себя ждать.

Так, Наоми в спортивном топе и укороченных лосинах сделала селфи, засветив свой подкачанный пресс.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

А также показала, как выполняют упражнение с гирей на мышцы спины. Кэмпбелл занимается с персональным тренером, а также практикует йогу и пилатес. Недавно супермодель продемонстрировала стойку на голове.

Реклама

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

В своих тренировках Наоми делает акцент на гибкость, активацию мышц и поиск баланса между нагрузкой и восстановлением. Звезда признавалась в интервью, что никогда не ходит в спортзал каждый день и не занимается бодибилдингом и отдает предпочтение упражнениям, направленным на тонус, а не рост мышц.

Ранее, напомним, фотографы запечатлели Наоми Кэмпбелл на Уимблдонском турнире. На трибунах супермодель сидела в белом наряде без рукавов. У нее была красивая прическа с мягкими локонами и макияж с глянцевым блеском на губах.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images