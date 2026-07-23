56-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-шортах сходила в спортзал

Наоми Кэмпбелл, фото: instagram.com/naomi

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56-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл в очередной раз восхитила поклонников своей физической формой. Звезда поделилась в Instagram видео, сделанными во время тренировки в спортзале.

Видео: instagram.com/naomi

Модель в мини-шортах и белом топе выполнила несколько упражнений на мышцы ног и спины. Занятие проходила под контролем персонального тренера.

Видео: instagram.com/naomi

Несмотря на безупречную физическую форму, Наоми Кэмпбелл не считает себя поклонницей интенсивных тренировок. Модель не стремится проводить часы в спортзале и не ставит целью наращивание мышечной массы. Вместо этого она делает ставку на упражнения, развивающие гибкость, укрепляющие мышцы и помогающие поддерживать баланс между физической нагрузкой и восстановлением.

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В интервью звезда не раз признавалась, что не тренируется ежедневно и предпочитает умеренный подход к спорту. По словам Наоми, для нее гораздо важнее поддерживать тело в тонусе, чем добиваться выраженного мышечного рельефа или спортивных рекордов.

Наоми Кэмпбелл, фото: instagram.com/naomi

Наоми Кэмпбелл, фото: instagram.com/naomi

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл в кожаном луке появилась на «Формуле-1» в Лас-Вегасе.

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