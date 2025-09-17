55-летняя Наоми Кэмпбелл в смелом наряде затмила более молодых коллег на премьере в Лондоне

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл появилась на премьере фильма «Одно сражение за другим», которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне. Главную роль в этом фильме сыграл Леонардо Ди Каприо.

Звезда подиума, которую прозвали «черной пантерой», появилась перед камерами в эффектном черном длинном платье от бренда Alaia — основанного ее другом Аззедином Алайей, который скончался в 2017 году.

Наоми, несмотря на свои 55 лет и сегодня может похвастаться исключительной красотой и фантастической фигурой. Она стала одной из самых ярких гостей лондонской премьеры, хотя и была одета во все черное.

Ее платье имело три креативных выреза спереди, а также воланы. Образ она дополнила туфлями на каблуках, замшевой сумкой и солнцезащитными очками.

Гламура и романтики ее луку добавляла прическа — Наоми надела парик с угольно-черными волосами до талии.