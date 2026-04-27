56-летняя Дженнифер Лопес сверкнула в спортзале подкачанным прессом

Дженниффер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — люит делать селфи во время своих тренировок в спортзале. В этот раз она похвасталась своим подкачанным прессом.

На фото звезда позировала в белом укороченном топе с длинным рукавами и черных лосинах, которые она опустила, чтобы продемонстрировать «кубики».

Дженнифер Лопес выглядит впечатляюще и стабильно поддерживает форму благодаря дисциплине и системному подходу к своему телу. В основе ее внешнего вида — не быстрые диеты, а выстроенный образ жизни, включающий регулярные тренировки и сбалансированное питание.

Артистка занимается в среднем 5–6 раз в неделю, комбинируя разные виды нагрузки: силовые тренировки для проработки мышц, функциональные упражнения для выносливости и координации, а также танцевальные занятия, которые помогают держать тело в тонусе и одновременно готовят ее к выступлениям. Такой микс позволяет не только поддерживать стройность, но и развивать силу, гибкость и энергию на сцене.

Главная цель Лопес — это не снижение веса, а сильное, подтянутое и выносливое тело. Именно поэтому она делает акцент на качестве тренировок и регулярности, а не на цифрах на весах. Перед концертными турами нагрузка значительно возрастает: певица может проводить в зале по 2–3 часа в день, оттачивая как физическую форму, так и хореографию.

Среди ее любимых упражнений — приседания, которые помогают проработать ноги и ягодицы, а также различные вариации планки, включая планку с поворотами, укрепляющую мышцы кора.

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в боди с откровенным декольте вместе с известным диджеем зажгла на фестивале Coachella.

