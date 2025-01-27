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56-летняя Хелена Кристенсен в купальнике сверкнула фигурой на пляже

56-летняя Хелена Кристенсен в купальнике сверкнула фигурой на пляже

instagram.com/helenachristensen

Звезда показала фото с отдыха.

56-летняя датская супермодель, звезда 90-х – Хелена Кристенсен – показала несколько снимков, сделанных на пляже. Где именно она отдыхает, звезда не сообщила.

instagram.com/helenachristensen / ©
instagram.com/helenachristensen

Хелена позировала в слитных купальниках – розовом из жатой ткани и без бретелек и в изумрудном, который красиво подчеркнул ее пышное декольте.

instagram.com/helenachristensen / ©
instagram.com/helenachristensen

Кристенсен выглядит потрясающе. Ее физической форме можно только позавидовать. Возможно, секрет подтянутой фигуры и молодости модели кроется в ее увлечении экстремальным закаливанием. Хелена любит окунаться в ледяной водоем. Она подчеркивает пользу такого купания для здоровья – улучшается кровообращение, укрепляется иммунитет и снижается стресс.

instagram.com/helenachristensen / ©
instagram.com/helenachristensen
instagram.com/helenachristensen / ©
instagram.com/helenachristensen

Ранее, напомним, супермодель Хелена Кристенсен вышла на красную дорожку. Она появилась среди гостей Каннского кинофестиваля. На модели было белоснежное платье Vivienne Westwood с корсетом, которые подчеркивал талию. Бретелек у наряда не было, но к нему крепилась накидка из тонкой шифоновой ткани, которая эффективно развивалась и имела очень длинный шлейф.

Хелена Кристенсен / © Associated Press
Хелена Кристенсен / Фото: Associated Press

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