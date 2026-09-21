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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

56-летняя Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в бикини во время отдыха в Греции

Звезда опубликовала фото из летнего отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер поделилась с поклонниками атмосферными кадрами с отдыха в Греции. 56-летняя супермодель показала фотографии с яхты и продемонстрировала фигуру в купальнике.

На снимках Клаудия позирует на фоне моря в бикини с цветочным принтом и белых солнцезащитных очках.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

На одном из кадров модель стоит на борту яхты, а на других наслаждается купанием в прозрачной воде и загорает с соломенной шляпой на лице.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

«Август в Греции», — лаконично подписала публикацию Шиффер, добавив эмодзи в виде греческого флага.

В августе Шиффер уже показывала фигуру в купальнике, отметив свое 56-летие фотографиями у бассейна. Тогда она позировала в розовом бикини.

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