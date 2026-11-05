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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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56-летняя Клаудия Шиффер снялась топлес, прикрыв грудь золотым ожерельем

Звезда приняла участи в стильной фотосессии и показала результат.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Немецкая супермодель и звезда 90-х Клаудия Шиффер продемонстрировала эффектную фотосессию для Chloé. 56-летняя звезда снялась в откровенном образе топлес, прикрыв обнаженную грудь длинными волосами и массивным золотым ожерельем.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Смелый кадр вошел в праздничную рекламную кампанию французского бренда. Перед объективом известного фотографа Дэвида Симса Шиффер позировала в темных джинсах с высокой посадкой, отказавшись от топа и бюстгальтера. Главным украшением образа стало объемное золотое колье в богемном стиле.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

В других кадрах кампании модель предстала в совершенно разных образах. Она примерила длинное черное платье и черный жакет с атласными лацканами, который она надела на голое тело.

Отметим, сотрудничество Шиффер с французским брендом продолжается уже несколько десятилетий. Впервые модель вышла на подиум Chloé в начале 1990-х годов, когда одним из ключевых дизайнеров дома был Карл Лагерфельд. Позже он стал важной фигурой и в ее карьере в Chanel.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер в белом костюме и кружевном боди с глубоким декольте пришла на показ Chloé, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

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