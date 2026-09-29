57-летняя Дженнифер Энистон в бикини покаталась на сапборде

Дженнифер Энистон / © Associated Press

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57-летняя актриса Дженнифер Энистон поделилась в своем Instagram серией разных фото, сделанных, скорее всего, летом. На одном из них она позировала в бикини посреди океана на ярко-красной доске для сапбординга.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Также она поделилась милыми фотографиями со своими собаками — а их у нее трое, снимками со спортивной тренировки и с тканевой маской на лице.

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Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

А также со своим возлюбленным Джимом Кертисом.

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Бойфренд Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

«Воскресная любовь», — лаконично подписала снимки актриса.

Ранее, напомним, Дженнифер Энистон публично призналась в любви бойфренду.

Отметим, роман Энистон и Кертиса стал публичным в 2025 году. До этого знаменитости некоторое время дружили, а затем их отношения переросли в романтические. С тех пор пару периодически замечают вместе, однако актриса довольно редко говорит о личной жизни публично.

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