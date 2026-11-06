ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

57-летняя модель Кристи Тарлингтон позировала в кружевном боди и шубе

Звезда снялась в новой фотосессии для известного глянца.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Американская супермодель 80-90-х Кристи Тарлингтон украсила обложку французского журнала Marie Claire. 57-летняя звезда стала героиней декабрьского выпуска издания и приняла участие в стильной фотосессии, в которой продемонстрировала несколько элегантных образов.

На обложке модель позировала в шубе медово-коричневого оттенка, из-под которой виднелось кружевно боди. На лице модели был естественный макияж в теплых оттенках, а ее волосы были собраны в тугой пучок.

Кристи Тарлингтон, фото: instagram.com/marieclairefr

Кристи Тарлингтон, фото: instagram.com/marieclairefr

Помимо фотосессии, супермодель дала интервью, в котором поговорила о возрасте, женском здоровье и своей благотворительной деятельности. В частности, Тарлингтон рассказала о работе организации Every Mother Counts, которую основала в 2010 году. Она занимается вопросами материнского здоровья и стремится сделать беременность и роды более безопасными для женщин во всем мире.

Отметим, Кристи Тарлингтон считается одной из самых известных супермоделей 1990-х годов. За свою карьеру она сотрудничала с ведущими Модными домами и появлялась на обложках крупнейших глянцевых изданий. Сегодня модель продолжает участвовать в модных проектах и заниматься благотворительностью.

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Кристи Тарлингтон / © Associated Press

Ранее, напомним, 56-летняя Клаудия Шиффер снялась топлес, прикрыв грудь золотым ожерельем.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie