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- Шоу-бизнес
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57-летняя модель Кристи Тарлингтон позировала в кружевном боди и шубе
Звезда снялась в новой фотосессии для известного глянца.
Американская супермодель 80-90-х Кристи Тарлингтон украсила обложку французского журнала Marie Claire. 57-летняя звезда стала героиней декабрьского выпуска издания и приняла участие в стильной фотосессии, в которой продемонстрировала несколько элегантных образов.
На обложке модель позировала в шубе медово-коричневого оттенка, из-под которой виднелось кружевно боди. На лице модели был естественный макияж в теплых оттенках, а ее волосы были собраны в тугой пучок.
Помимо фотосессии, супермодель дала интервью, в котором поговорила о возрасте, женском здоровье и своей благотворительной деятельности. В частности, Тарлингтон рассказала о работе организации Every Mother Counts, которую основала в 2010 году. Она занимается вопросами материнского здоровья и стремится сделать беременность и роды более безопасными для женщин во всем мире.
Отметим, Кристи Тарлингтон считается одной из самых известных супермоделей 1990-х годов. За свою карьеру она сотрудничала с ведущими Модными домами и появлялась на обложках крупнейших глянцевых изданий. Сегодня модель продолжает участвовать в модных проектах и заниматься благотворительностью.
Ранее, напомним, 56-летняя Клаудия Шиффер снялась топлес, прикрыв грудь золотым ожерельем.