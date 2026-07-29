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- Шоу-бизнес
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58-летний Джейсон Стэтхэм показал, как отдыхает с девушкой-моделью и их детьми
Звездной семейство любит пляжный отдых.
58-летний актер Джейсон Стэтхэм опубликовал в своем Instagram серию фото с Мальты, где сейчас проходят съемки фильма с его участием «Джейсон Стэтхэм украл мой байк» (Jason Statham Stole My Bike), режиссером выступает Дэвид Литч. В этом фильме он играет утрированную, сатирическую версию самого себя. Премьера намечена на 6 августа 2027 года.
Между рабочими будними актер сумел найти время для отдыха с семьей –его возлюбленной, 39-летней британской моделью Рози Хантингтон-Уайтли, и их двумя детьми — 9-летним сыном Джеком Оскаром и 4-летней дочерью Изабеллой Джеймс.
Судя по фото, они не просто загорали на пляже, а активно провели время: занимались снорклингом, ныряли с борта яхты в воду, плавали на гидроциклах.
Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм появился с Рози Хантингтон-Уайтли появились вместе на светском мероприятии.