58-летний Джейсон Стэтхэм показал, как отдыхает с девушкой-моделью и их детьми

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Реклама

58-летний актер Джейсон Стэтхэм опубликовал в своем Instagram серию фото с Мальты, где сейчас проходят съемки фильма с его участием «Джейсон Стэтхэм украл мой байк» (Jason Statham Stole My Bike), режиссером выступает Дэвид Литч. В этом фильме он играет утрированную, сатирическую версию самого себя. Премьера намечена на 6 августа 2027 года.

Джейсон Стэтхэм с семьей, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Между рабочими будними актер сумел найти время для отдыха с семьей –его возлюбленной, 39-летней британской моделью Рози Хантингтон-Уайтли, и их двумя детьми — 9-летним сыном Джеком Оскаром и 4-летней дочерью Изабеллой Джеймс.

Реклама

Джейсон Стэтхэм с сыном, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм с дочерью, фото: instagram.com/jasonstatham

Судя по фото, они не просто загорали на пляже, а активно провели время: занимались снорклингом, ныряли с борта яхты в воду, плавали на гидроциклах.

Реклама

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Сын Джейсона Стэтхэма, фото: instagram.com/jasonstatham

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм с возлюбленной, фото: instagram.com/jasonstatham

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм с сыном, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм, фото: instagram.com/jasonstatham

Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм появился с Рози Хантингтон-Уайтли появились вместе на светском мероприятии.

Новости партнеров