59 лет со дня смерти: как выглядела Мэрилин Монро в последний год жизни

59 лет со дня смерти: как выглядела Мэрилин Монро в последний год жизни

4 августа навсегда вошло в историю, ведь в этот день скончалась голливудская суперзвезда.

Последние годы жизни актрисы были не простыми, ведь помимо трудностей в карьере она пережила очередной развод, а пресса не переставала говорить о ее романе с президентом Джоном Кеннеди. На публике Монро продолжала широко улыбаться, но вот в душе явно страдала, ведь пристрастилась к алкоголю и посещала психиатра.

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В последние месяцы жизни Монро жила по адресу 12305 Fifth Helena Drive, 12305 Fifth Helena Drive, в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. В ночь на 5 августа домработница актрисы Юнис Мюррей обнаружила запертую дверь в комнату Мэрилин и тишину за дверью. Напуганная женщина позвонила психиатру Монро, Ральфу Гринсону, который вскоре приехал, поскольку дверь в комнату была заперта, он залез в спальню своей пациентки через окно.

К тому времени Монро уже была мертвой и лежала в своей постели. Смерть была официально подтверждена врачом Монро, доктором Хайманом Энгельбергом, который прибыл в дом около 3:50 ночи, а в 4:25 утра они уведомили об этой трагедии Департамент полиции Лос-Анджелеса. Актриса умерла 4 августа между 20:30 и 22:30, а токсикологический отчет показал, что причиной смерти было острое отравление барбитуратами. Рядом с ее кроватью были найдены пустые флаконы с лекарствами.

Предлагаем вспомнить, какой актриса была в последний год своей жизни.

На этом фото Мэрилин Монро запечатлена очень счастливой. Снимок был сделан в мае 1962 года на съемках фильма "Что-то должно случиться", но за красивой картинкой скрывается не приятная история. Монро в фильме так и не снялась, потому что из-за болезни ее уволили. Отснятый материал стал последней работой актрисы.

Мэрилин Монро / Getty Images

На этом фото Мэрилин позирует на церемонии вручения премии "Золотой глобус". В тот вечер она выиграла статуэтку. Церемония проводилась в отеле Beverly Hilton 5 марта 1962 года в Лос-Анджелесе.

Мэрилин Монро / Getty Images

Актриса запечатлена в своем культовом "голом" платье, в котором спела "С днем рождения" президенту Джону Кеннеди со сцены Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. В тот вечер она произвела фурор своим нарядом.

Мэрилин Монро / Associated Press

А здесь актрису сфотографировали с ее бывшим мужем Джо Ди Маджио. Пару подловили в аэропорту Майами 21 февраля 1962 года. Тогда Ди Маджио работал в тренировочном лагере New York Yankees в Форт-Лодердейле, а Монро улетала в Мексику. 1 августа 1962 года Ди Маджо опять сделал предложение Мэрилин, но 4 августа она умерла.

Мэрилин Монро / Associated Press

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