59-летний Венсан Кассель показал свою девушку-модель и их общего сына
Актер поделился новыми фото в Сети.
59-летний актер Венсан Кассель поделился в своем Instagram новым снимком, приуроченным к Дню матери. На нем запечатлена его возлюбленная — 29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста.
Нара позирует в джинсах и белой рубашке, надетой на голое тело. Она на последних месяцах своей первой беременности: 7 января прошлого года девушка впервые стала мамой — у них с Касселем родился сын, которому дали имя Каэтано. «С Днем матери, мама», — написала актер под фото.
Также Венсан показал и совместное фото с сыном. Мальчик сидит в специальной переноске у отца груди. В комментариях под фото подписчики актера отметили его отличную физическую форму.
Отметим, если для Нары это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.
