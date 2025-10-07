59-летняя Холли Берри сверкнула подтянутой фигурой и продемонстрировала бицепсы в спортзале

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

58-летняя актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» — Холли Берри — поделилась в своем Instagram фотографией, сделанной в спортзале во время одной из ее регулярных тренировок.

Актриса позировала в черном костюме, состоящем из лосин и топа, от бренда alo, а также в черных кроссовках и шапке. Перед камерой Берри продемонстрировала свой бицепс.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

«Мой ответ — да! Тренировки действительно могут изменить многое в менопаузу», — написала звезда под снимком.

Актриса много внимания уделяет спорту: любит бокс, борьбу, йогу и стретчинг. Ее программа тренировок — 5 занятий в неделю. «Я не соревнуюсь с другими — я хочу быть лучшей версией себя», — утверждает Холли, которая живет с сахарным диабетом с 22 лет. Она придерживается кето-диеты: много жиров и минимум углеводов. Ест два раза в день и придерживается интервального голодания. «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть», — говорит Холли.

