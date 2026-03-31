59-летняя Холли Берри в топе, лосинах и с гантелями показала, как занимается спортом

58-летняя актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» — Холли Берри — поделилась в своем Instagram серией фото, на которых она запечатлена, судя по всему, в своем домашнем спортзале.

Звезда позирует в сером спортивном комплекте, состоящем из топа и лосин. В руках она держит гантели, а также выполняет упражнение на полусфере.

«Мой разум в порядке, и тело следует за ним», — написала Холли под фото.

Актриса уделяет большое внимание физической активности: она занимается боксом, борьбой, йогой и стретчингом. В ее расписании около пяти тренировок в неделю. «Я не соревнуюсь с другими — я стремлюсь быть лучшей версией себя», — отмечает Холли, которая с 22 лет живет с сахарным диабетом.

В питании она придерживается кето-подхода: делает акцент на жирах и минимизирует углеводы. Обычно ест два раза в день и практикует интервальное голодание. «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть», — говорит она.

