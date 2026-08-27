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- Шоу-бизнес
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59-летняя Николь Кидман поразила всех на премьере платьем, от которого невозможно оторвать взгляд
Звезда выбрала наряд, который мгновенно привлек внимание и стал сенсацией вечера.
Лондон стал центром гламура и изысканности, поскольку в британской столице состоялась премьера долгожданного фильма «Практическая магия 2». Главными звездами вечера стали близкие подруги и коллеги по фильму Николь Кидман и Сандра Баллок.
Обе актрисы выбрали для этого случая гламурные платья без бретелек с высокими вырезами. Николь сияла в невероятном платье от модного дома Chanel, которое было полностью расшито пайетками.
59-летняя австралийская звезда решила не надевать наряд в так называемом «ведьминском» стиле, чтобы соответствовать тематике картины, вместо этого её платье было выполнено в нежно-бирюзовом оттенке. Наряд был изготовлен на заказ креативным директором бренда Матье Блази.
Наряд Николь украшали жемчужные цепочки, спадавшие на плечи и придавшие образу романтичности и шика.
Она дополнила образ золотыми серьгами, часами и кольцом, а длинные светлые волосы уложила мягкими волнами с челкой. Завершали образ актрисы золотистые босоножки.
Фильм «Практическая магия 2» выйдет спустя 28 лет после премьеры первой части, которая успела обрести культовый статус, хотя в год своей премьеры не имела успеха — картина не оправдала ожиданий студии, собрав меньше средств, чем было потрачено на производство. Более того, тогда кинокритики приняли её весьма прохладно. На момент выхода первой части Буллок было 34 года, а Кидман — 31 год.
В украинский прокат «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.