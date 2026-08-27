59-летняя Николь Кидман поразила всех на премьере платьем, от которого невозможно оторвать взгляд

Николь Кидман / © Associated Press

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Лондон стал центром гламура и изысканности, поскольку в британской столице состоялась премьера долгожданного фильма «Практическая магия 2». Главными звездами вечера стали близкие подруги и коллеги по фильму Николь Кидман и Сандра Баллок.

© Associated Press

Обе актрисы выбрали для этого случая гламурные платья без бретелек с высокими вырезами. Николь сияла в невероятном платье от модного дома Chanel, которое было полностью расшито пайетками.

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© Associated Press

59-летняя австралийская звезда решила не надевать наряд в так называемом «ведьминском» стиле, чтобы соответствовать тематике картины, вместо этого её платье было выполнено в нежно-бирюзовом оттенке. Наряд был изготовлен на заказ креативным директором бренда Матье Блази.

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Наряд Николь украшали жемчужные цепочки, спадавшие на плечи и придавшие образу романтичности и шика.

© Associated Press

Она дополнила образ золотыми серьгами, часами и кольцом, а длинные светлые волосы уложила мягкими волнами с челкой. Завершали образ актрисы золотистые босоножки.

© Associated Press

Фильм «Практическая магия 2» выйдет спустя 28 лет после премьеры первой части, которая успела обрести культовый статус, хотя в год своей премьеры не имела успеха — картина не оправдала ожиданий студии, собрав меньше средств, чем было потрачено на производство. Более того, тогда кинокритики приняли её весьма прохладно. На момент выхода первой части Буллок было 34 года, а Кидман — 31 год.

В украинский прокат «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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