59-летняя Николь Кидман в бюстгальтере Chanel сверкнула кубиками пресса

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

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59-летняя Николь Кидман стала главной героиней нового выпуска австралийского Vogue. Голливудская актриса украсила сразу четыре обложки ноябрьского номера журнала и продемонстрировала несколько эффектных образов от Chanel.

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

Для фотосессии, автором которой стал фотограф Лаклан Бейли, Николь примерила наряды французского Модного дома.

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На одном из снимков актриса позирует в черном бюстгальтере Chanel и блестящих джинсах. Акцент на фото сделан на подтянутой фигуре звезды и кубиках ее пресса.

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Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

На других фото она предстала в элегантных дизайнерских нарядах, сочетающих классический стиль и современные акценты.

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

В интервью изданию Кидман рассказала о своей продолжительной карьере в кино, материнстве и связи с Австралией, где прошло ее детство. Актриса призналась, что с возрастом стала чувствовать себя увереннее и комфортнее в собственном теле.

Говоря о семье, Николь отметила, что не верит в идеальный баланс между работой и личной жизнью. По ее словам, если дочерям понадобится мама, все остальное отойдет на второй план.

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман в Vogue Australia / © Instagram Николь Кидман

Новый выпуск Vogue Australia также включает беседы с людьми, которые хорошо знают актрису. Среди них — Хью Джекман, Кайли Миноуг, Марго Робби, Баз Лурманн и Зои Салдана. Они задали Кидман вопросы о ее карьере, личной жизни и воспоминаниях.

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Ранее, напомним, дочь Николь Кидман раскритиковали после съемки для Vogue — в чем обвиняют 18-летнюю модель.

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