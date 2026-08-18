59-летняя Сальма Хайек впервые стала бабушкой и показала внука

Сальма Хайек / © Associated Press

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59-летняя актриса, режиссер и продюсер — Сальма Хайек —впервые стала бабушкой. Звезда поделилась в Instagram трогательным видео с новорожденным внуком и раскрыла его имя.

Мальчик родился у старшего сына мужа актрисы Франсуа-Анри Пино — 23-летнего Франсуа Пино-младшего — и его супруги Лары Косимы Хенкель фон Доннерсмарк. Малыша назвали Франсуа. Сальма ласково называет внука «Панчито».

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На одном из опубликованных видео актриса нежно держит младенца на руках и улыбается, глядя на него, и обращается к нема по-испански. Судя по всему, появление ребенка стало для нее очень эмоциональным событием.

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«Нам посчастливилось приветствовать четвертое ныне живущее поколение семьи Франсуа. Хотя я буду называть его Панчито. Кажется, ему это очень нравится, и я его очень люблю», — призналась актриса, поделившись своей радостью от нового статуса.

Сальма Хайек с внуком / © Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек с внуком / © Instagram Сальмы Хайек

Отметим, Сальма Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино с 2009 года. У пары есть 18-летняя дочь Валентина. Кроме того, актриса стала мачехой троих детей мужа от предыдущих отношений — Франсуа-младшего, Матильды и Огюстена. Хайек неоднократно рассказывала, что всегда мечтала о большой семье и с теплом относится ко всем своим детям.

Ранее, напомним, Сальма Хайек в леопардовом балахоне сходила на мероприятие Gucci.

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