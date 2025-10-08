59-летняя Синди Кроуфорд позировала в мини-шортах и топе с открытыми плечами

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Реклама

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — опубликовала в Instagram несколько фото, на которых она запечатлена в бордовом топе с обнаженным плечами и джинсовых мини-шортах. Она позировала на балконе с видом на пальмы и океан.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

«Объединились с Zara, чтобы отметить 50-летний юбилей, создав две вещи для их новой коллекции», — написала звезда под фото.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Выглядит Синди отлично. Это и неудивительно, ведь она большая поклонница фитнеса и в 90-х даже выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас. Да и сейчас она каждое утро начинает с пилатеса и утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.

Реклама

Напомним, это не первое сотрудничество Синди Кроуфорд с Zara — ранее она со своей дочерью-моделью Кайей Гербер провели первую шопинг-трансляцию для испанского бренда. Это была записанное заранее видео, срежиссированное Дэвидом Лоури, однако с возможностью покупок в реальном времени.