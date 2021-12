От расставаний до помолвок: с кем крутила романы Бритни Спирс

Совсем скоро жизнь Бритни изменится, но мы предлагаем вспомнить, кто был в ней до ее жениха Сэма Асгари.

Чего в личной жизни Бритни Спирс только не было: мимолетные интрижки, браки на два дня, громкие разводы и расставания. Поскольку поп-принцессе нулевых исполнилось 40 лет и совсем скоро она вновь выйдет замуж, мы решили вспомнить с кем встречалась звезда.

Рег Джонс

Еще в школе, в родном городе Кентвуде, 14-летняя Бритни начала встречаться с капитаном школьной футбольной команды - 17-летним Регом Джонсом. Пара провстричалась два года.

Джастин Тимберлейк

Официальным публичным бойфрендом Бритни стал ее коллега по детскому шоу "Клуб Микки Мауса". Они познакомились, когда Спирс было 12, но встречаться начали в 1997 году. В прессе их называли принцем и принцессой поп-музыки.

Роман пары продлился до 2002 года, никто из них не прокомментировал настоящую причину, по которой они закончили отношения, но ходили слухи, что Бритни изменила Джастину со своим хореографом Уэйдом Робсоном.

После расставания Джастин посвятил Бритни песню "Cry me a river", а в прессе заявил, что их роман был "влюбленностью двух шестнадцатилетних подростков".

Associated Press

Уэйд Робсон

Хотя никто никогда не подтверждал этой информации, но в мире шоу-бизнеса ходили слухи, что после Джастина Бритни около года встречалась с австралийским танцором и хореографом Уэйдом Робсоном. Якобы именно он стал причиной расставания звезды с ее бойфрендом.

Также с Уэйдом Бритни сотрудничала некоторое время, и он даже был соавтором ее песни What It’s Like to Be Me, а также работал над режиссурой и хореографией ее тура The Circus Starring Britney Spears в 2009 году. Кто знает, возможно, слухи об отношениях этой пары были только слухами.

Associated Press

Фред Дерст

У фронтмена группы Limp Bizkit и Бритни был небольшой роман в 2003 году после совместной работы над ее новым альбомом. Эти отношения продлились всего четыре месяца. Фред роман подтвердил, но Бритни и ее близкие их связь отрицали.

Getty Images

Джаред Лето

Также у певицы был роман с музыкантом и актером Джаредом Лето. Вместе пару не видели и отношения они не комментировали, но слухи об их романе содрогали Голливуд некоторое время. Якобы пара познакомилась в 2003 году в шикарном ресторане Dolce в Лос-Анджелесе.

Джаред Лето / Getty Images

Колин Фаррелл

Также в СМИ в 2003 ходили слухи еще об одном романе девушки, но на этот раз с актером с самыми грустными глазами - Колином Фарреллом. Причиной сплетен стало совместное появления знаменитостей на премьере фильма "Рекрут", а потом их еще и вместе видели на балконе гостиничного номера. Но, конечно же, никто из пары роман не подтвердил.

Associated Press

Джейсон Александр

С Джейсоном Бритни долгие годы связывала крепкая дружба. Они поженились в Лас-Вегасе в 2004 году. Спустя 55 часов брак был аннулирован. Бритни заявила в интервью E! News: "Это был мой глупый поступок, бунт с моей стороны". Джейсон же уверял журналистов, что он был неким запасным аэродромом для Бритни, когда она ссорилась с Джастином Тимберлейком.

Getty Images

Коламбус Шорт

С этим актером Бритни тоже провстречалась не долго. Коламбус говорил, что родители девушки были категорически против их отношения, а Бритни продолжала "морочить" парню голову только чтобы позлить их. Этот комментарий актера очень похож на правду, особенно в свете последний событий.

Associated Press

Кевин Федерлайн

В июле 2004 года, спустя три месяца после знакомства, Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этот момент подруга Федерлайна Шар Джексон была на 8-м месяце беременности. Но влюбленную Бритни, которая бросалась в новые чувства как в омут с головой, это не смутило. В браке Спирс родила двоих сыновей, подсела на наркотики и в корень расшатала свою психику. В ноябре 2006-го Бритни подала на развод.

Getty Images

Джейсон Травик

В 2011 году певица снова объявила поклонникам, что выходит замуж. Женихом Бритни стал ее агент Джейсон Травик. Предложение поп-принцессе он сделал во время приватного ужина в честь своего 40-летия, подарив ей бриллиантовое кольцо в 3 карата. Свадьба была запланирована на декабрь 2012-го. Но в 2013-м пара объявила о том, что разорвала отношения. Причины не назывались, но это были первые стабильные отношения звезды за длительный период.

Associated Press

Джонатан Ротем

Некоторое время она была в отношениях с музыкальным продюсером Ротемом. Роман новый бойфренд сам подтвердил одному из глянцевых журналов того времени и назвал отношения "сложными". Но возможно, Джонатан просто воспользовался популярностью певицы. Бритни ничего не комментировала.

Associated Press

Дэвид Лукадо

Весной 2013-го Спирс стала встречаться с адвокатом Дэвидом Лукадо. Мужчина неплохо ладил с ее сыновьями, вместе они ездили отдыхать и даже выступали на сцене. Но спустя год в прессе стали появляться слухи о том, что Дэвид интересуется другими женщинами. Летом 2014-м Бритни узнала, что Лукадо ей изменил. Без всякого сожаления певица разорвала отношения.

Getty Images

Чарли Эберсол

В 2014 году поп-принцесса встречалась с писателем и бывшим возлюбленным теннисистки Марии Шараповой. Роман продлился около года, а после расставания они заявили, что отношения не сложились из-за загруженного графика обоих.

Associated Press

Сэм Асгари

Бритни и Сэм впервые встретились на съемочной площадке клипа Slumber Party. В новогоднюю ночь 2017-го объявили миру о том, что начали встречаться, а осень 2021 года, когда опекунство отца Бритни было приостановлено, он сделал любимой предложение.

Напомним, что долгое время отец и опекун Бритни, Джейми Спирс, запрещал ей выходить замуж и заводить детей.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Associated Press

