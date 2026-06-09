60-летняя Элизабет Херли в розовом бикини похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли поделилась в Instagram ярким снимком из своего отпуска.

На этот раз актриса позировала в бассейне на фоне белоснежного пляжа, океана и пальм. Для отдыха Херли выбрала эффектное бикини насыщенного розового оттенка от собственного бренда купальников Elizabeth Hurley, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру, плоский живот и загорелую кожу.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Свой лук Лиз дополнила укладкой с локонами и массивными солнцезащитными очками.

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На фотографии Элизабет улыбается и выглядит беззаботно, наслаждаясь солнечной погодой и морскими пейзажами.

Напомним, Элизабет Херли в белоснежном платье с цветочными аппликациями пришла на гала-концерт.

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