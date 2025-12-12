60-летняя модель Паулина Поризкова позировала топлес для глянца

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/numero_netherlands

60-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова стала главной звездой нового номера нидерландской редакции журнала Numero. На обложке глянца она позировала в смелом образе: топлес, прикрывая грудь рукой, и в огромной вязаной шляпе-цилиндре.



«Раньше, скажем, в 80-х и 90-х, мы проводили фотосессию, и результаты появлялись в газетных киосках примерно через три месяца. И это было максимально быстро. Эта же фотосессия состоялась всего около двух недель назад — не могу поверить, что она уже напечатана!» — написала Паулина под снимком в Instagram.

Остальные образы модели в фотосессии были более скромные. Она позировала в вязаном жакете, кожаной куртке, блузке с воланами и в жакетах. Автором фото выступил Уильям Ферчичи.









«Паулина — настоящая культурная икона: всемирно известная модель, актриса и автор бестселлеров, чья замечательная жизнь была сформирована стойкостью, стремлением к самосовершенствованию и противостоянием ожиданиям. Открытая в 15 лет, Паулина стала первой женщиной из Центральной Европы, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue в возрасте всего 18 лет, после чего последовал исторический многомиллионный контракт с Estée Lauder, закрепивший за ней статус супермодели той эпохи. Ее творческий путь расширился до кино, телевидения и писательства, включая ее получившие признание мемуары „Без фильтра“, в которых она с редкой откровенностью затрагивает темы старения, стандартов красоты, горя и идентичности», — звучит подпись под снимками из фотосессии на странице Numero в Instagram.







