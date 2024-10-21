60-летняя Моника Беллуччи показала, как позировала для глянца полностью обнаженной

Итальянка поделилась откровенными снимками.
60-летняя итальянская актриса и модель – Моника Беллуччи – поделилась в Instargram архивными снимками. На них она позирует полностью обнаженной.
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Это была фотосессия для итальянского Vogue. Автором снимков выступил известный фэшн-фотограф, тоже итальянец, Паоло Роверси. На одной из фотографий актриса позировала в белом платье и с крупные колье от Cartie.
"Фотографии Паоло Роверси, сделанные несколько лет назад и впервые опубликованные в октябрьском номере Vogue Italia", - написала Моника под фото.
Ранее, напомним, Моника Беллуччи с возлюбленным – режиссером Тимом Бертоном – посетила открытие 16-го кинофестиваля Люмьер в Лионе. Для появления на ивенте актриса выбрала не свой любимый цвет – черный, а трендовый – коричневый. На ней было обтягивающее платье по фигуре шоколадного оттенка от бренда Saint Laurent с драпировкой и обнаженными плечами.
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