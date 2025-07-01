60-летняя Моника Беллуччи сверкнула фигурой в купальнике

Моника Беллуччи

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60-летняя итальянская актриса и модель — Моника Беллуччи — стала главной звездой нового выпуска французской редакции журнала Marie Claire. На обложке летнего номера звезда позировала в черном слитном купальнике и легкой белой рубашке. Ее волосы были распущенными, а на лице визажисты сделали актрисе макияж с акцентом на красной помаде.

Моника Беллуччи

В своем Instagram итальянка показала видео, на котором в купальнике и длинной белой накидке бежит по берегу моря, а также демонстрирует разные красивые образы у старинной виллы.

Моника позировала в молочном кружевном платье с воланами, в длинном полосатом платье, платье-халате на пуговицах и др.

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Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Выглядит звезда потрясающе. «Красота — это душа, а она не стареет», — утверждает Моника и отвергает ботокс и филлеры, предпочитая естественное старение. Натуральность и комфорт считает важнее идеального «фасада». В уходе за кожей лица предпочитает натуральные ингредиенты, масла, мягкие маски и ничего агрессивного.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Ранее, напомним, Моника Беллуччи в платье с прозрачными кружевными вставками появилась на кинофестивале в Италии. Актриса блистала на кинофестивале в наряде, который был воплощением сицилийской элегантности, а также дерзости и изящества.

© Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images Моника Беллуччи / © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press