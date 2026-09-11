60-летняя Синди Кроуфорд откровенно рассказала о возрасте и сравнениях с дочерью Кайей Гербер

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

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60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — стала героиней нового выпуска PORTER и дала откровенное интервью изданию. Звезда рассказала о взрослении, отношении к возрасту и постоянных сравнениях со своей 25-летней дочерью Кайей Гербер.

Кроуфорд призналась, что ее совершенно не раздражает, когда ее сравнивают с дочерью. По словам модели, она воспринимает это как естественную часть их истории и даже получает удовольствие от возможности работать вместе с Кайей.

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Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

При этом Синди понимает, что для дочери постоянные сравнения с известной матерью могут быть непростыми. «Я не знаю, каково это — иметь знаменитого родителя», — призналась модель, добавив, что у такой ситуации есть свои преимущества, но бывают и раздражающие моменты.

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Кроуфорд вспомнила и один из особенных моментов в их карьере — показ Versace в 2017 году, когда они обе вышли на подиум. Тогда, по словам Синди, они находились там не как мать и дочь, а как две самостоятельные модели.

«Мне нравится работать с Кайей. Это очень весело», — сказала Кроуфорд.

Тема сравнений особенно актуальна сейчас: сама Кайя недавно рассказывала о том, насколько непросто ей было расти в тени знаменитой матери. Модель признавалась, что люди постоянно сопоставляли их внешность и фигуры, из-за чего у нее возникали проблемы с восприятием собственного тела.

Для PORTER Синди также снялась в стильной фотосессии. Супермодель похвасталась подтянутой фигурой в кожаных нарядах, прозрачных тканях и леопардовом принте. Съемку сделала украинский фотограф Юлия Горбаченко.

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Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд в золотых босоножках и изумрудном платье с разрезом сходила на вечеринку.

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