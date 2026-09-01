60-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой в спортзале

Синди Кроуфорд / © Associated Press

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60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд в очередной раз доказала, что возраст для нее — не помеха, чтобы оставаться в отличной физической форме. Модель поделилась фото из спортзала, продемонстрировав стройную фигуру.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Для тренировки Кроуфорд выбрала облегающий спортивный костюм лавандового оттенка, который подчеркнул ее подтянутый силуэт.

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Кроуфорд находится в отличной физической форме. Это и неудивительно, ведь она большая поклонница фитнеса и в 90-х даже выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас.

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Секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю. В ее тренировочный график входят силовые упражнения, пилатес, кардио и пешие прогулки.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд призналась, почему не делает подтяжку лица.

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