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60-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой в спортзале
Супермодель ошеломила своей физической формой.
60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х Синди Кроуфорд в очередной раз доказала, что возраст для нее — не помеха, чтобы оставаться в отличной физической форме. Модель поделилась фото из спортзала, продемонстрировав стройную фигуру.
Для тренировки Кроуфорд выбрала облегающий спортивный костюм лавандового оттенка, который подчеркнул ее подтянутый силуэт.
Кроуфорд находится в отличной физической форме. Это и неудивительно, ведь она большая поклонница фитнеса и в 90-х даже выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас.
Секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю. В ее тренировочный график входят силовые упражнения, пилатес, кардио и пешие прогулки.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд призналась, почему не делает подтяжку лица.