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- Шоу-бизнес
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60-летняя Синди Кроуфорд в мини-шортах вышла на утреннюю прогулку
Модель любит начинать день с активностей.
60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — любит утренние пешие прогулки, которые называет одним из своих секретов красоты. Как прошла одна из них, она показала в своем Instagram.
Модель позировала в белых мини-шортах, синей майке, солнцезащитных очках и с наушниками в ушах. «Утренняя прогулка», — подписала она фото.
По дороге Синди фотографировала пейзажи и цветы.
Судя по всему, прогулка была для Кроуфорд не просто способом провести время на свежем воздухе: Синди регулярно включает ходьбу и другие виды физической активности в свой распорядок дня.
В свои 60 модель по-прежнему может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Она неоднократно рассказывала, что предпочитает разнообразные тренировки и не заставляет себя заниматься тем, что не любит. В частности, классический бег она не жалует, зато занимается с весами, пилатесом, ходит пешком и добавляет в свои тренировки кардио.
Особое внимание Кроуфорд уделяет регулярности. По ее словам, физическая активность давно стала частью ее образа жизни, а не способом быстро привести себя в форму перед важным событием. При этом супермодель не стремится превращать спорт в наказание.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд позировала украинскому фотографу.