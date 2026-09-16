60-летняя Синди Кроуфорд в мини-шортах вышла на утреннюю прогулку

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

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60-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — любит утренние пешие прогулки, которые называет одним из своих секретов красоты. Как прошла одна из них, она показала в своем Instagram.

Модель позировала в белых мини-шортах, синей майке, солнцезащитных очках и с наушниками в ушах. «Утренняя прогулка», — подписала она фото.

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© Instagram Синди Кроуфорд

По дороге Синди фотографировала пейзажи и цветы.

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Синди Кроуфорд вышла на утреннюю прогулку / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд вышла на утреннюю прогулку / © Instagram Синди Кроуфорд

Судя по всему, прогулка была для Кроуфорд не просто способом провести время на свежем воздухе: Синди регулярно включает ходьбу и другие виды физической активности в свой распорядок дня.

В свои 60 модель по-прежнему может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Она неоднократно рассказывала, что предпочитает разнообразные тренировки и не заставляет себя заниматься тем, что не любит. В частности, классический бег она не жалует, зато занимается с весами, пилатесом, ходит пешком и добавляет в свои тренировки кардио.

Особое внимание Кроуфорд уделяет регулярности. По ее словам, физическая активность давно стала частью ее образа жизни, а не способом быстро привести себя в форму перед важным событием. При этом супермодель не стремится превращать спорт в наказание.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд позировала украинскому фотографу.

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