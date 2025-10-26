61-летний актер Рассел Кроу вышел в свет с невестой, которая моложе его на 28 лет

Рассел Кроу и Бритни Териот / © Associated Press

61-летний актер Рассел Кроу — звезда «Гладиатора» — появился на премьере своего нового фильма «Нюрнберг» в Лос-Анджелесе, который презентовали на фестивале AFI. На красную дорожку он вышел со своей девушкой — 33-летней Бритни Териот, которая моложе актера на 28 лет.

Кроу была в черном костюме, рубашке и галстуке, а Бритни надела очень лаконичное прямое черное платье, которое дополнила только бриллиантовым колье и остроносыми туфлями на каблуках. Также можно заметить, что на руке у возлюбленной актера сверкало кольцо с бриллиантом.

Рассел Кроу и Бритни Териот / © Associated Press

Териот — родила в Новом Орлеане и тоже является актрисой. Она познакомилась с Кроу в 2013 году на съемках, но романтические отношения между ними завязались только в ноябре 2020 года. После почти двух лет знакомства пара дебютировала на красной дорожке в октябре 2022 года. Сейчас они роман уже не скрываю, но многие их критикуют за большую разницу в возрасте.

Также в 2022 году Рассела и Бритни заметили в Риме, когда он там снимался. Пара вместе с двумя сыновьями актера от бывшей жены сходила в ресторан. Похоже, что его дети отлично ладят со своей будущей мачехой.

Рассел Кроу с девушкой и сыновьями / © Getty Images