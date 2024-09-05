61-летняя Деми Мур в эффектных образах сверкнула стройными ногами на страницах глянца

61-летняя актриса Деми Мур стала главной звездой нового выпуска Variety. На обложке глянца она позировала в черном асимметричном платье и с распущенными волосами.

Также Деми примерила и другие интересные образы: "металлическое" платье с босоножками в тон и короткое платье-водолазку с подолом, напоминающем помпон, и такими же перчатками.

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А на одном из фото Мур позировала на полу в одном синем свитере с маленьким телевизором в руках.

В интервью журналу Деми Мур рассказала о своей новой работе – роли стареющей телезвезды в фильме ужасов "Вещество", который она вместе с коллегами презентовала на Каннском кинофестивале.

"Фильм поднимает важную идею: когда вы гонитесь за чем-то, что, по вашему мнению, лучше, вы рискуете потерять то, что у вас есть", - сказала Мур о новой ленте.

Напомним, ранее очаровательная Деми Мур посетила премьеру документального фильма Brats, мероприятие состоялось в рамках кинофестиваля "Трайбека" в Нью-Йорке. Перед камерами звезда блистала в белоснежном образе от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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