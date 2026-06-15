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- Шоу-бизнес
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61-летняя Элизабет Херли в черном купальнике продемонстрировала красивую грудь и плоский живот
Британская актриса обожает делиться с подписчиками фотографиями в пляжных нарядах.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото пляжного наряда от собственного бренда Elizabeth Hurley, в котором она наслаждалась отдыхом.
Актриса появилась в черном купальнике и черной юбке с разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Лиз продемонстрировала красивое декольте, подтянутое тело и плоский живот.
Напомним, ранее Элизабет Херли в лимонном бикини отпраздновала свой 61-й день рождения.
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