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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

61-летняя Элизабет Херли в черном купальнике продемонстрировала красивую грудь и плоский живот

Британская актриса обожает делиться с подписчиками фотографиями в пляжных нарядах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото пляжного наряда от собственного бренда Elizabeth Hurley, в котором она наслаждалась отдыхом.

Актриса появилась в черном купальнике и черной юбке с разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Лиз продемонстрировала красивое декольте, подтянутое тело и плоский живот.

Напомним, ранее Элизабет Херли в лимонном бикини отпраздновала свой 61-й день рождения.

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Дата публикации
Количество просмотров
46
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