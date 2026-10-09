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- Шоу-бизнес
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61-летняя Паулина Поризкова позировала в бикини во время отдыха в Греции
Модель отправилась в отпуск в компании мужа и показала фото.
61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова отправилась на отдых в Грецию и поделилась с подписчиками эффектными фотографиями с пляжа. Компанию ей составил ее муж — сценарист и продюсер Джефф Гринштейн. Именно он и поделился фото своей жены в своем Instagram.
Звезда позировала в бикини на фоне пейзажей острова Милос, на пляже Саракинико, известном своими белыми вулканическими скалами.
Для пляжной фотосессии Поризкова выбрала бирюзовый купальник с тонкими завязками.
А для другого фото Паулина примерила золотое бикини. Она продемонстрировала перед камерой своего мужа свой бицепс.
Отметим, Поризкова часто публикует фотографии в купальнике и открыто говорит о своем отношении к возрасту и внешности. Модель регулярно показывает, что продолжает вести активный образ жизни и не собирается скрывать свое тело из-за цифры в паспорте.
Недавно Паулина также рассказывала о своих тренировках и признавалась, что занимается два-три раза в неделю, чередуя упражнения для верхней и нижней частей тела, а иногда добавляя пилатес.