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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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61-летняя Паулина Поризкова позировала в бикини во время отдыха в Греции

Модель отправилась в отпуск в компании мужа и показала фото.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Паулина Поризкова

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова отправилась на отдых в Грецию и поделилась с подписчиками эффектными фотографиями с пляжа. Компанию ей составил ее муж — сценарист и продюсер Джефф Гринштейн. Именно он и поделился фото своей жены в своем Instagram.

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

Звезда позировала в бикини на фоне пейзажей острова Милос, на пляже Саракинико, известном своими белыми вулканическими скалами.

Для пляжной фотосессии Поризкова выбрала бирюзовый купальник с тонкими завязками.

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

А для другого фото Паулина примерила золотое бикини. Она продемонстрировала перед камерой своего мужа свой бицепс.

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/sjeffgreenstein

Отметим, Поризкова часто публикует фотографии в купальнике и открыто говорит о своем отношении к возрасту и внешности. Модель регулярно показывает, что продолжает вести активный образ жизни и не собирается скрывать свое тело из-за цифры в паспорте.

Недавно Паулина также рассказывала о своих тренировках и признавалась, что занимается два-три раза в неделю, чередуя упражнения для верхней и нижней частей тела, а иногда добавляя пилатес.

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