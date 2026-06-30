61-летняя Паулина Поризкова раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Паулина Поризкова

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61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова стала главной звездой нового номера Madame Figaro. В интервью журнала она рассказала об эйджизме, принятии себя, карьере и старении, а также о том, как поддерживает свою отличную физическую форму.

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«Йога мне кажется скучной, но я обожаю бокс и кикбоксинг. К сожалению, два года назад мне сделали операцию на бедре, и я не могу тренироваться так, как раньше. К тому же я набрала вес из-за менопаузы. Но к свадьбе я хотела быть в отличной форме. Я занимаюсь по программе тренировок, которую нашла в Инстаграме, чтобы чувствовать себя сильнее. И я хожу в спортзал с Джеффом (Джефф Гринштейн — жених Паулины — Прим. Ред.). Мы оба любим соревноваться, что очень мотивирует», — ответила модель на вопрос о том, занимается ли она спортом.

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Паулина Поризкова рассказала, что уже много лет придерживается принципов интервального голодания по схеме 16/8. По словам модели, именно в состоянии легкого голода она чувствует себя наиболее энергичной, поэтому обычно первый прием пищи у нее приходится лишь на вторую половину дня, после чего следует ужин.

Паулина Поризкова

При этом модель подчеркивает, что не относится к этому правилу слишком строго и позволяет себе отступления. Например, во время поездок во Францию она с удовольствием наслаждается местной кухней, не отказывая себе ни в десертах, ни в бокале вина. По ее мнению, гораздо важнее не жесткие ограничения, а сбалансированное питание и качественные продукты, которые составляют основу ежедневного рациона.

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