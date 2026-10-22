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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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61-летняя Сара Джессика Паркер появилась на публике с мужем и единственным сыном

Во время торжественного мероприятия семья позировала для совместной фотографии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сара Джессика Паркер с мужем и сыном

Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / © Getty Images

Актриса Сара Джессика Паркер— звезда сериала «Секс в большом городе» — появилась вместе с семьёй на премьере спектакля в Манхэттене в Нью-Йорке. Известная модница выбрала элегантный и полностью чёрный образ, центральным элементом которого стало платье Maribel от Reformation стоимостью менее 300 долларов.

Её наряд был облегающего кроя и с цветочным узором. Главным украшением платья стала бахрома на подоле. Звезда сериала дополнила образ лаконичным колье с подвеской, туфлями на каблуках и болеро, которое прекрасно сочеталось с платьем и подошло для прохладной погоды. Этот образ звезды продемонстрировал, насколько универсальным может быть лаконичное черное платье.

Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / © Getty Images

Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / © Getty Images

23-летний сын актрисы и её муж Мэттью Бродерик выбрали классические костюмы, которые носили с рубашкой и галстуком.

Это семейное появление состоялось после того, как Сара Джессика и её муж несколькими днями ранее посетили осенний гала-вечер моды New York City Ballet.

Сара Джессика Паркер с мужем на гала-вечере / © Associated Press

Сара Джессика Паркер с мужем на гала-вечере / © Associated Press

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