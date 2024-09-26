61-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" в "голом" платье и без белья позировала на фэшн-ивенте

Звезда сериала "Эмили в Париже" – Филиппин Леруа-Болье – в откровенном образе появилась на показе коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Перед фотографами 61-летняя актриса предстала в прозрачном синем платье до колен и с длинными рукавами. Под ним были черные трусы с высокой талией и не было бюстгальтера. Талию звезда подчеркнула тонким черным ремешком.

Филиппин Леруа-Болье / Фото: Getty Images

На плечи Филиппин накинула черный жакет с широкими острыми лацканами.

Лук Леруа-Болье дополнила лакированными туфлями с ремешками и лакированным клатчем с крокодиловым принтом. Волосы она уложила в локоны и сделала нежный макияж. В ушах звезды были массивные серьги в форме ромбов, а на руках браслеты из пластмассы.

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