62-летняя Моника Беллуччи позировала в жакете на голое тело

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

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62-летняя Моника Беллуччи украсила сразу несколько обложек журнала, продемонстрировав элегантные образы от известных Модных домов и драгоценностями Cartier.

На одной из обложек Беллуччи позирует в молочном платье Fendi с разрезами на рукавах, дополнив образ эффектными украшениями Cartier High Jewelry.

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Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

На другой — актриса запечатлена в черном бархатном жакете, который она надела на голое тело и украсила драгоценной брошью.

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Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Фотосессия состоялась в Париже. Перед объективом фотографа Риккардо Апостолико актриса предстала в разных образах, каждый из которых подчеркнул ее женственность и элегантность.

В интервью журналу Моника также рассказала о личных вещах, которые имеют для нее особую ценность. В частности, актриса вспомнила о старинном гранатовом кольце своей бабушки, которое хранит как семейную реликвию.

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи / © Instagram Моники Беллуччи

Кроме того, Беллуччи поговорила о материнстве, дочерях Деве и Леони, любви и дружбе. Несмотря на многолетнюю карьеру в кино и статус одной из самых узнаваемых итальянских актрис в мире, она продолжает ценить семейные воспоминания и личные моменты.

Ранее, напомним, 16-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в новой рекламе.

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