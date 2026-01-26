ТСН в социальных сетях

63-летняя Деми Мур надела леопардовый лук со шляпкой для появления на Неделе моды

Американская актриса удивила выбором лука и аксессуаров.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Getty Images

В Париже стартовала Неделя высокой моды, которую традиционно открыл Дэниел Роузберри новой коллекцией для Модного дома Schiaparelli. Модельер презентовал кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026 и собрал на мероприятии известных звезд, инфлюенсеров, друзей и клиентов бренда.

Одной из гостей мероприятия стала актриса Деми Мур, которая является поклонницей этой марки и часто выбирала Schiaparelli для появления на светских мероприятиях и красных дорожках. На этот раз стилист актрисы Брэд Горески подобрал для нее ансамбль из коллекции осень-зима 2025-2026. Образ включал леопардовое пальто из матового бархата и атласного фая, украшенное наплечниками и помпонами в стиле матадоров, укороченные брюки с кисточками и бархатную водолазку.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Также Деми дополнила образ сумкой с изображением лица и туфлями с декором в виде дверных щелей. Однако самой интересной деталью образа стала шляпка на голове актрисы.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

