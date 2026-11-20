Мишель Йео / © Associated Press

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Голливудская актриса Мишель Йео продемонстрировала эффектный модный образ во время промомероприятия в Лондоне. Звезда посетила фотоколл фантастического мини-сериала Blade Runner 2099, который состоялся на крыше Regis House.

Мишель Йео / © Associated Press

Для выхода 64-летняя актриса выбрала платье насыщенного салатового оттенка с градиентным переходом цвета, расшитое пайетками, и с кружевными вставками. Наряд был создан специально для нее брендом Self-Portrait.

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Мишель Йео / © Associated Press

Особое внимание привлекла белая меховая шуба, которую Мишель небрежно накинула на плечи. Завершили образ высокие черные сапоги на каблуках. Актриса распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

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Мишель Йео / © Associated Press

В сериале Blade Runner 2099 Мишель Йео исполняет роль репликанта Олвен, которой осталось жить совсем недолго. События продолжения культовой франшизы разворачиваются спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Ранее, напомним, Мишель Йео вышла на публику в огромном фатиновом платье.

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