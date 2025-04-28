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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
226
Время на прочтение
1 мин

66-летняя Мишель Пфайффер оставила свой автограф на знаковом мероприятии в Голливуде

Голливудская Аллея славы, и отпечатки рук перед Китайским театром TCL являются знаковыми событиями, которые чтят достижения знаменитостей.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Начиная с 1920-х годов свои отпечатки рук, ног и автографы на застывшем бетоне оставляли актеры и певцы.

25 апреля честь оставить свой след на бетонной плите, которую затем установят возле театра, выпала актрисе Мишель Пфайффер.

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

66-летняя звезда появилась на торжественном мероприятии в черном брючном костюме от бренда The Row, основаного сестрами Олсен. Также она носила шелковую рубашку и туфли на каблуках.

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Отпечатки рук, ног и автограф Мишель Пфайффер / © Associated Press

Отпечатки рук, ног и автограф Мишель Пфайффер / © Associated Press

Напомним, что также у Мишель есть звезда на Голливудской Аллее славы, которую она получила еще в 2007 году.

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер, ее муж, сын и дочь / © Associated Press

Мишель Пфайффер, ее муж, сын и дочь / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
226
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