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- Шоу-бизнес
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66-летняя Мишель Пфайффер оставила свой автограф на знаковом мероприятии в Голливуде
Голливудская Аллея славы, и отпечатки рук перед Китайским театром TCL являются знаковыми событиями, которые чтят достижения знаменитостей.
Начиная с 1920-х годов свои отпечатки рук, ног и автографы на застывшем бетоне оставляли актеры и певцы.
25 апреля честь оставить свой след на бетонной плите, которую затем установят возле театра, выпала актрисе Мишель Пфайффер.
66-летняя звезда появилась на торжественном мероприятии в черном брючном костюме от бренда The Row, основаного сестрами Олсен. Также она носила шелковую рубашку и туфли на каблуках.
Напомним, что также у Мишель есть звезда на Голливудской Аллее славы, которую она получила еще в 2007 году.