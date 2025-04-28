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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1079
Время на прочтение
1 мин

66-летняя Мишель Пфайффер позировала в купальнике и гламурных очках

Актриса показала фото со съемочной площадки.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер

Обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинантка на «Оскар» и «Эмми» — 66-летняя Мишель Пфайффер — показала кадр, сделанный, судя по технике — камере на рельсах и проводах — на заднем плане, на съемочной площадке.

Актриса позировала в шезлонге. На ней был синий сплошной купальник, соломенная шляпа, легкий пляжный халат и гламурные солнцезащитные очки. В руках Мишель держит книгу Binding Rose авторства Ivy Fox.

В хештегах она отметила название сериала, в котором она сейчас занята, — Margo’s Got Money Troubles. Это мини-сериал от Apple TV+, основанный на одноименном романе Руфи Торп, опубликованном в 2024-м году. Главную роль — героиню Марго Милле — исполняет Эль Фаннинг. Мишель Пфайффер играет Шайенн Милле, бывшую официантку, мать главной героини. Съемки начались в феврале 2025-го, а премьера сериала запланирована на 2026-й.

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Дата публикации
Количество просмотров
1079
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