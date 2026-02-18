ТСН в социальных сетях

67-летняя американская актриса в платье с пикантным декольте и золотыми 3D-цветами очаровала на церемонии

Анджела Бассетт выглядела невероятно в черном наряде с золотым декором.

Анджела Бассетт

Анджела Бассетт / © Getty Images

Американская актриса, звезда "Черной пантеры" Анджела Бассетт посетила церемонию награждения Американского фестиваля черного кино, которая состоялась в отеле SLS в Лос-Анджелесе.

Актриса роскошным образом привлекла внимание на красной дорожке. Она предстала в черном ансамбле, украшенном золотыми украшениями в виде 3D-цветов, от индийского бренда Falguni Shane Peacock.

Анджела Бассетт / © Getty Images

Анджела Бассетт / © Getty Images

На ней было платье с пикантным декольте, высоким разрезом и шлейфом. На плечи Анджела накинула элегантный жакет и обута была в черные босоножки на высоких платформах и каблуках.

У Бассетт была укладка с ровным пробором, макияж с шоколадной помадой и золотые серьги в ушах.

