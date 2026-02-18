- Дата публикации
67-летняя американская актриса в платье с пикантным декольте и золотыми 3D-цветами очаровала на церемонии
Анджела Бассетт выглядела невероятно в черном наряде с золотым декором.
Американская актриса, звезда "Черной пантеры" Анджела Бассетт посетила церемонию награждения Американского фестиваля черного кино, которая состоялась в отеле SLS в Лос-Анджелесе.
Актриса роскошным образом привлекла внимание на красной дорожке. Она предстала в черном ансамбле, украшенном золотыми украшениями в виде 3D-цветов, от индийского бренда Falguni Shane Peacock.
На ней было платье с пикантным декольте, высоким разрезом и шлейфом. На плечи Анджела накинула элегантный жакет и обута была в черные босоножки на высоких платформах и каблуках.
У Бассетт была укладка с ровным пробором, макияж с шоколадной помадой и золотые серьги в ушах.