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- Шоу-бизнес
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67-летняя Мадонна удивила публику в Нью-Йорке в облегающем розовом корсете и чулках
Певица выступила на сцене с коротким концентом.
В свои 67 лет Мадонна не утратила своей способности шокировать. Поп-королева ошеломила, когда выступила с неожиданным концертом на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Певица, которая активно продвигает свой новый альбом Confessions II, выступала 15 минут на сцене и этот также отметил начало Луны прайда.
Для выступления Мадонна надела обтягивающий розовый корсет поверх боди с рюшами в сочетании с синим атласным бюстгальтером. Дополняли смелый образ розовые перчатки и чулки.
Она также носила солнцезащитные очки с голубыми линзами, массивное колье на шее и серебряные сапоги до колен.
Это выступление певицы состоялось после того как ее ограбили. В апреле у певицы исчез винтажный наряд, который она надевала на Coachella.