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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

67-летняя Мадонна удивила публику в Нью-Йорке в облегающем розовом корсете и чулках

Певица выступила на сцене с коротким концентом.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мадонна

Мадонна / © Getty Images

В свои 67 лет Мадонна не утратила своей способности шокировать. Поп-королева ошеломила, когда выступила с неожиданным концертом на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Певица, которая активно продвигает свой новый альбом Confessions II, выступала 15 минут на сцене и этот также отметил начало Луны прайда.

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Для выступления Мадонна надела обтягивающий розовый корсет поверх боди с рюшами в сочетании с синим атласным бюстгальтером. Дополняли смелый образ розовые перчатки и чулки.

Она также носила солнцезащитные очки с голубыми линзами, массивное колье на шее и серебряные сапоги до колен.

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Это выступление певицы состоялось после того как ее ограбили. В апреле у певицы исчез винтажный наряд, который она надевала на Coachella.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
268
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