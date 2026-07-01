67-летняя Мадонна в корсете и колготках в сетку позировала для глянца

Мадонна, фото: instagram.com/vogueitalia

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67-летняя легендарная певица Мадонна стала главной звездой нового номера итальянской редакции Vogue. На обложке глянца она появилась в корсете, колготках в сетку, наколенниках, блестящих туфлях и с эластичными бинтами на руках. Автором фото выступил Рафаэль Паваротти.

В интервью для журнала Мадонна рассказала о своем новом альбоме Confessions II, который выйдет 3 июля и о современной музыке.

Новый альбом Confessions II — продолжение культового Confessions on a Dance Floor. Мадонна говорит, что не пыталась повторить успех пластинки 2005 года, а хотела вновь передать ощущение свободы, которое дарит танец. Она снова работала с продюсером Стюарт Прайс, создавшим вместе с ней оригинальный альбом.

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Ее новый альбом — ответ одиночеству. Мадонна назвала свою новую пластинку Confessions II «противоядием от изоляции». По ее словам, танцевальная музыка объединяет людей и напоминает, что они не одиноки. Певица считает, что клубная культура всегда была местом свободы, где люди разных возрастов, национальностей, ориентации и взглядов могли чувствовать себя равными. Именно поэтому танцевальная музыка для нее имеет не только развлекательное, но и общественное значение.

Высказалась Мадонна и о социальных сетях. Она призналась, что иногда мечтает просто пропасть, отключиться от внимания публики и социальных сетей. Однако творчество неизменно возвращает ее обратно. Артистка считает, что современные соцсети нередко создают иллюзию близости между людьми, хотя на самом деле могут усиливать чувство изоляции. По ее мнению, живое общение и совместные эмоции на концертах или танцполе невозможно заменить виртуальным взаимодействием.

Ранее, напомним, Мадонна удивила публику в Нью-Йорке в облегающем розовом корсете и чулках.

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