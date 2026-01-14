- Дата публикации
67-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в луках, которые решилась бы надеть не каждая женщина
Актриса снова привлекла к себе внимание, ведь выбрала для выхода в свет два очень экстравагантных образа.
Сначала звезда посетила премию Astra Awards в Лос-Анджелесе. На мероприятие актриса надела вязаное платье с разрезом на юбке, высокой горловиной и объемной бахромой. Носила этот наряд Шэрон в сочетании с большой шубой Zuleyha Kuru и очень необычными ботфортами Gedebe с леопардовым принтом выполненным стразами.
Также известная актриса сделала укладку с легкими локонами, надела крупные золотые украшения — серьги и браслеты, и накрасилась.
Затем актриса посетила ежегодную церемонию вручения премии Annual Movies for Grownups Awards в Беверли-Хиллз.
Перед камерами на красной дорожке актриса позировала в костюме от Tang Chi — бренда, который основала Тан Чи Фан, также известная как Мэгги Фан, модельер, которая родилась на Тайване и сейчас живет в Нью-Йорке. Костюм, который надела Шэрон дизайнер представила на показе коллекции весна-лето 2026.