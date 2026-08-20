68-летний Кевин Бэкон вышел на красную дорожку вместе с женой и сыном

Кевин Бэкон и Кира Седжвик / © Getty Images

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Кевин Бэкон, Кира Седжвик и их сын Трэвис Бэкон вместе появились на красной дорожке нью-йоркской премьеры фильма «Family Movie». Семья посетила специальный показ картины в рамках фестиваля Scary Movies XIV, проходящего в Нью-Йорке. Для Бэйкона и Седжвик это был особенный семейный вечер, ведь «Family Movie» стал совместным творческим проектом супругов и их детей.

68-летний Кевин Бэкон и 61-летняя Кира Седжвик выступили сорежиссёрами фильма, а также сыграли в нём вместе со своими детьми — Трэвисом и Соси. Правда, Соси в этот вечер на премьеру не пришла.

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Кевин Бэкон и Кира Седжвик / © Getty Images

На красной дорожке Бэкон, Седжвик и Трэвис позировали вместе перед фотографами, демонстрируя теплую семейную атмосферу. Их совместное появление привлекло внимание ещё и потому, что появление всей семьи на публичном мероприятии стало редкой возможностью увидеть их вместе.

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Кевин Бэкон, Кира Седжвик и их сын Трэвис Бэкон / © Getty Images

Премьера фильма «Family Movie» также совпала с днём рождения Киры Седжвик. Кевин публично поздравил жену, посвятив ей пост в социальной сети.

Сам фильм сочетает в себе элементы комедии и ужасов и рассказывает о семье кинематографистов, снимающей малобюджетный хоррор. Однако после появления тела на съёмочной площадке съёмки превращаются в настоящую историю в стиле слэшера.

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