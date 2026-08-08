68-летняя Мишель Пфайффер удивила поклонников моложавым видом

Мишель Пфайффер / © Associated Press

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Обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинантка на «Оскар» и «Эмми» — 68-летняя Мишель Пфайффер — вновь заставила поклонников обсуждать ее внешность. Звезда опубликовала в Instagram новое селфи, на котором продемонстрировала свежий и заметно помолодевший образ.

На снимке Пфайффер позирует крупным планом, сделав ставку на естественный макияж и уложенные светлые волосы. Актриса позирует в серо-лавандовой шелковой блузке и выглядит свежо и уверенно.

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Мишель Пфайффер, фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Публикация быстро привлекла внимание подписчиков. Многие поклонники признались, что были поражены тем, насколько молодо выглядит знаменитость, и оставили ей многочисленные комплименты.

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Мишель уже не впервые удивляет аудиторию своим естественным внешним видом. Актриса регулярно публикует фотографии без сложного макияжа и не скрывает, что предпочитает достаточно простой подход к уходу за собой.

Ранее Пфайффер рассказывала, что ее главный секрет хорошего самочувствия и внешнего вида довольно прозаичен. Она отмечала важность правильного питания, физических нагрузок и полноценного сна, подчеркивая, что никакого универсального «секрета молодости» у нее нет.

Ранее, напомним, Мишель Пфайффер сияла на церемонии награждения. Актриса пришла на Gotham Television Awards, где ей вручили Legend Tribute Award.

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