68-летняя Шерон Стоун блистала в эффектном платье от украинского бренда

Шерон Стоун, фото: instagram.com/jamemme

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68-летняя американская актриса, продюсер и художница — Шерон Стоун — стала героиней новой фотосессии для Variety и продемонстрировала сразу несколько эффектных образов. Особое внимание привлекло платье украинского бренда J’amemme, которое актриса выбрала для съемки.

Стоун позировала в платье Cupidon Sequin, расшитом пайетками. Наряд облегал фигуру актрисы, подчеркивая силуэт. Образ она дополнила меховым боа, бежевыми туфлями на каблуках и макияжем с алой помадой.

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Сверкающее платье стало одним из самых эффектных образов фотосессии. По данным сайта бренда, его стоимость составляет 65 415 грн.

Ранее, напомним, наряд от украинского бренда для фотосессии выбрала и другая звезда — певица и актриса Селена Гомес. Она надела пушистое платье от Lever Couture.

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