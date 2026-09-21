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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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68-летняя Шерон Стоун блистала в эффектном платье от украинского бренда

Актриса снялась в стильной фотосессии для известного журнала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Шерон Стоун, фото: instagram.com/jamemme

Шерон Стоун, фото: instagram.com/jamemme

68-летняя американская актриса, продюсер и художница — Шерон Стоун — стала героиней новой фотосессии для Variety и продемонстрировала сразу несколько эффектных образов. Особое внимание привлекло платье украинского бренда J’amemme, которое актриса выбрала для съемки.

Стоун позировала в платье Cupidon Sequin, расшитом пайетками. Наряд облегал фигуру актрисы, подчеркивая силуэт. Образ она дополнила меховым боа, бежевыми туфлями на каблуках и макияжем с алой помадой.

(листайте фото вправо)

Сверкающее платье стало одним из самых эффектных образов фотосессии. По данным сайта бренда, его стоимость составляет 65 415 грн.

Ранее, напомним, наряд от украинского бренда для фотосессии выбрала и другая звезда — певица и актриса Селена Гомес. Она надела пушистое платье от Lever Couture.

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