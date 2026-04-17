68-летняя Шерон Стоун пришла на гала-вечер в прозрачном платье с аппликациями
Актриса привлекла к себе внимание, ведь выбрала для выхода на публику необычное платье.
68-летняя Шерон Стоун посетила гала-вечер посвященный открытию галереи Дэвида Хеффена в пределах Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — крупнейшем художественном музее на западном побережье США.
Актриса была невероятной в длинном и абсолютно прозрачном платье-сетке с рукавами и прямой юбкой от бренда Falguni Shane Peacock. Черный наряд был украшен аппликациями с оранжевым искусственным мехом, который дополняли стразы и камни.
Шерон носила платье в сочетании с черным закрытым нижним бельем, в частности бюстгальтером и трусами-шортами с высокой посадкой. Также к платью она добавила черную накидку, но держала ее просто в руках, как у клатч-коробку.
Еще большего шика этому образу Стоун также добавили массивные драгоценности, которые она выбрала, в частности массивное колье с большим количеством камней и слоев.