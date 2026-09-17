69-летняя Мелани Гриффит позировала в купальнике на отдыхе

Мелани Гриффит / © Instagram Мелани Гриффит

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69-летняя оскароносная актриса Мелани Гриффит поделилась в своем Instagram фото с отдыха. Она позировала в черном купальнике и солнцезащитных очках, лежа на шезлонге у озера.

Мелани Гриффит / © Instagram Мелани Гриффит

«Я только что провела несколько чудесных недель в Австрии, в невероятном месте, посвященном оздоровлению, исцелению и обновлению», — написала актриса под фото и добавила, что местная оздоровительная программа позволила ей перезагрузиться и уделить внимание своему телу, разуму и душе.

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Также Мелани была запечатлена во время отдыха на яхте и во время занятий йогой.

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Мелани Гриффит / © Instagram Мелани Гриффит

Мелани Гриффит / © Instagram Мелани Гриффит

Мелани Гриффит / © Instagram Мелани Гриффит

Мелани Гриффит / © Instagram Мелани Гриффит

Гриффит выглядит потрясающе и продолжает впечатлять своей физической формой. В соцсетях она не раз показывала свои тренировки. В ее спортивной программе есть силовые упражнения, работа с весами, упражнения на пресс и ягодицы, выпады и кардио. «Я полна решимости оставаться в форме», — заявила однажды звезда.

Ранее, напомним, стильную Мелани Гриффит заметили папарацци на прогулке в кружевных перчатках.

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